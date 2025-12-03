"الوطني للأرصاد": تأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري.. وتراجع الحرارة 6 درجات خلال ديسمبر



عمرو بيومي - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة خلال شهر ديسمبر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحبا معه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضا الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحيانا، فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

وتفصيلاً، أوضح المركز، أن شهر ديسمبر يعتبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكيا فى الثلث الأخير منه، وتحديدا في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخيا شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

وأشار المركز إلى أن الطقس غدا الخميس سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً وتظهر السحب المنخفضة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس يوم السبت، سيستمر رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما سيكون الطقس المتوقع يوم الأحد، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.