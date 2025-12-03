منصور بن زايد يصل إلى البحرين للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ46

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى مملكة البحرين ليترأس وفد دولة الإمارات إلى القمة السادسة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها اليوم المملكة.

ويضم وفد الدولة كلاً من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وزير دولة خليفة شاهين المرر، الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وسفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة فهد محمد بن كردوس العامري.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق في مطار الصخير، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وعدد من كبار المسؤولين.