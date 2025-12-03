محمد بن راشد: حفل عيد الاتحاد.. قصة وطن رسمه زايد وإخوانه

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحفل عيد الاتحاد الـ54، الذي أقيم بمتحف زايد في أبوظبي تحت شعار «متحدين»، مؤكداً سموه أن فقرات الحفل تحمل الفخر وقصة وطن رسمه زايد وإخوانه.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «فقرات تحمل الفخر.. كلمات من ذهب.. قصة وطن رسمه زايد وإخوانه.. كان ذلك حفل عيد الاتحاد.. فخورين بوطننا.. معتزين بمسيرتنا.. ممتنين لمؤسّسي دولتنا.. شكراً لفريق عمل هذا الحفل المميز، وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. وكل عام ودولتنا في خير وأمن وأمان وعزة وازدهار».