الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ54 للدولة، الذي أقيم، مساء أمس، بمتحف زايد الوطني في أبوظبي.

كما شهدت الحفل سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة.

كما شهد الحفل الظهور الأول للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدّمت عملاً موسيقياً بمناسبة عيد الاتحاد.