محمد بن زايد: أبناء الوطن أغلى ثرواتنا وأساس تقدمنا وازدهارنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":" شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين في متحف زايد الوطني في أبوظبي. احتفال أخذنا في رحلة وطن وحضارة وشعب تمتد عبر آلاف السنين وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ وقصة نهضة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل."

وأضاف سموه: " في هذه المناسبة الغالية نستحضر مسيرة بناء الإمارات التي كان الإنسان محورها ومصدر قوتها، ونؤكد أن أبناء الوطن هم أغلى ثرواتنا وأساس تقدمنا وازدهارنا والركيزة التي نبني عليها مستقبلنا".