رئيس الدولة لشعب الإمارات والمقيمين: كل عام وأنتم وأرض زايد الخير بخير

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشعب دولة الإمارات العزيز والمقيمين على أرضها، عيد الاتحاد الـ54، معرباً سموه عن شكره لجهودهم المخلصة في خدمة الإمارات والإسهام في تقدمها ونهضتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «شعب دولة الإمارات العزيز والمقيمين على أرضها، أبارك لكم عيد الاتحاد الرابع والخمسين، وأدعو الله تعالى أن يديم علينا الرخاء والازدهار، وأن تظل بلادنا بعطائنا وجهودنا جميعاً وتماسك أسرنا وقوة مجتمعنا، عزيزة متقدمة ملهمة على الدوام».

وأضاف سموه: «شكراً لكم على جهودكم المخلصة في خدمة الإمارات والإسهام في تقدمها ونهضتها، وكل عام وأنتم وأرض زايد الخير بخير».

محمد بن زايد:

• أدعو الله تعالى أن يديم علينا الرخاء والازدهار، وأن تظل بلادنا بعطائنا وجهودنا جميعاً عزيزة متقدمة ملهمة على الدوام.