منصور بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز مسارها الوطني

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، أن الإمارات ستواصل، برؤية قيادتها الرشيدة، تعزيز مسارها الوطني، بدعم شعب مخلص لوطنه وإيمانه بمستقبله.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «في الذكرى الرابعة والخمسين للاتحاد، نستذكر إرث القادة المؤسسين الذين وضعوا الأسس الراسخة لدولة تُعلي قيم الأسرة والمجتمع، وتُجسّد الاستقرار والأمان والازدهار».

وأضاف سموه: «تواصل الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تعزيز مسارها الوطني، بدعم شعبٍ مخلص لوطنه وإيمانه بمستقبله. حفظ الله الإمارات وبارك مسيرتها».