منصور بن محمد: دولة الإمارات رمز للشموخ والإنجاز

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات الكريم والمقيمين بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، سائلاً الله أن يحفظ قادتنا وشعبنا ودولتنا واحدة متحدة، رمزاً للشموخ والإنجاز.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نتقدم بخالص التبريكات والتهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، ونسأل الله أن يحفظ قادتنا وشعبنا ودولتنا واحدة متحدة، رمزاً للشموخ والإنجاز.. رحم الله زايد وراشد والآباء المؤسسين الذين صنعوا أمجاد الإمارات».