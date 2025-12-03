حمدان بن محمد: المستقبل المشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغير

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، مؤكداً سموه أن المستقبل المشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغير.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين.. نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرّت على النجاح والتفرّد».

وتابع سموه: «في عيد اتحادنا الـ54، نبارك لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولحكام الإمارات، ولشعبنا العزيز والمقيمين على أرضها، هذه المناسبة الوطنية».

وأضاف سموه: «لكل شبابنا وأجيالنا الناشئة نقول، إن المستقبل المشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغير.. هذه دولة واحدة علمها واحد، ورئيسها واحد، وهي تستحق منا جميعاً أن نُعطي ونضحي من أجلها في كل يوم».