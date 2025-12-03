نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يترأس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية في البحرين

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات إلى القمة الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة اليوم.

ويضم وفد الدولة إلى القمة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.