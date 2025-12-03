محمد بن راشد: حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في «إكس»، أمس: «أهنئ أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخواني حكام الإمارات وشعب الإمارات، وجميع المقيمين على أرضها، بعيد الاتحاد المجيد».

وأضاف سموه: «ذكرى توحد القلوب وتوحد المصير، وتوحيد الطاقات لبناء وطن نفاخر به العالم. حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها».

محمد بن راشد:

