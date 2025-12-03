أحمد بن محمد: نُجدّد العهد بالسير على خطى زايد وراشد والآباء المؤسّسين

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقيادة الإمارات الرشيدة وشعبها العزيز ذكرى عيد الاتحاد، سائلاً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وكل المقيمين على أرضها الطيبة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز ذكرى عيد الاتحاد، ونسأل الله أن يحفظ دولتنا وشعبنا وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة. وفي هذا اليوم نُجدّد العهد بالسير على خطى زايد وراشد والآباء المؤسسين، لنواصل مسيرة الريادة الإماراتية، ونُحقق آمال وطموحات شعبنا وأمتنا».