رئيس الدولة: متحف زايد الوطني جسر يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن متحف زايد الوطني في أبوظبي الذي جرى افتتاحه بحضور إخواني الحكام يمثل جسراً يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا.

وقال سموه في تدوينة على حسابة الرسمي في منصة "إكس": "إن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وتخليده ليظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية. ويمثل متحف زايد الوطني في أبوظبي الذي جرى افتتاحه بحضور إخواني الحكام صرحاً ثقافياً يحكي قصة زايد ويخلد مسيرته وقيمه في القيادة والبناء والإنسانية، وجسراً يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا، ونافذة على ثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا عبر التاريخ."