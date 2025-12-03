«حكماء المسلمين» يدعو إلى دعم «صحافة السلام» ومواجهة «التضليل الرقمي»      

نظم مجلس حكماء المسلمين، من خلال مكتبه الإقليمي في آسيا الوسطى، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الإعلام وصحافة السلام في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمدينة تركستان في كازاخستان، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأكاديميين وخبراء في الإعلام والتقنيات الرقمية.

جاءت الجلسة في إطار جهود المجلس لتعزيز ثقافة السلام، وترسيخ أخلاقيات العمل الإعلامي في العصر الرقمي، وذلك بالتعاون مع مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان، والمركز الدولي للحوار بين الأديان والحوار بين المذاهب، وجامعة خوجة أحمد يسوي الدولية الكازاخية التركية.

وافتُتحت الجلسة بكلمة عضو مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان المشرف العام لمكتب مجلس حكماء المسلمين في آسيا الوسطى، دارخان كيديرالي، الذي نقل رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان، مولين أشمباييف، أكد فيها أهمية استضافة إقليم تركستان وجامعة خوجة أحمد يسوي لهذا الحدث، مشيراً إلى أن صحافة السلام تمتد إلى معالجة القضايا الاجتماعية بإنسانية ومسؤولية.

وأكدت رئيسة جامعة خوجة أحمد يسوي الدولية، البروفيسورة الدكتورة جنار تيميربيكوفا، أن موضوع الجلسة يتكامل مع اختصاصات أكاديمية عدة داخل الجامعة، موضحة أن كلية الهندسة تطور مشروعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، في حين يُقدّم قسم الصحافة أساساً مهنياً للإعلام المسؤول، مشيرة إلى أن تعزيز قيم السلام يعكس التراث الروحي للجامعة.

وأكد المشرف على المكتب الإقليمي لمجلس حكماء المسلمين في آسيا الوسطى، عبدالنعيم سيد موخامد، أن تنظيم هذه الجلسة يعكس التزام المجلس بنشر قيم السلام، وترسيخ أخلاقيات الإعلام، ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز بيئة إعلامية مسؤولة في المنطقة.

وقدمت مستشارة وزير التعليم، جاناغول توليميس، في كازاخستان عرضاً حول حماية الأطفال عبر الإنترنت في إطار مبادرة «أطفال كازاخستان على الإنترنت»، مؤكدة أهمية الوعي الرقمي والتربية الإعلامية.

كما أشار رئيس تحرير صحيفة «آنا تيلي»، إرلان جونيس، إلى أن المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي أصبح مرآة للمجتمع، وأن كل فرد بات جزءاً من الفضاء الإعلامي سواء كمنتج أم مستهلك، ما يضاعف المسؤولية الجماعية في تعزيز بيئة معلوماتية إيجابية.

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والدينية، وتطوير أدوات عملية لدعم صحافة السلام، والتصدي للتضليل الرقمي، وترسيخ قيم التعايش والاحترام الإنساني في المجتمعات.