محمد بن راشد عن حفل عيد الاتحاد: فقرات تحمل الفخر وقصة وطن رسمه زايد وإخوانه

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحفل عيد الاتحاد، وفقراته، ووجه سموه الشكر لفريق عمل الحفل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "فقرات تحمل الفخر.. كلمات من ذهب.. قصة وطن رسمه زايد وإخوانه..

كان ذلك حفل عيد الاتحاد..".

وأضاف سموه: "فخورون بوطننا.. معتزون بمسيرتنا.. ممتنون لمؤسسي دولتنا..".

وتابع سموه: "شكراً لفريق عمل هذا الحفل المميز وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد..".

وأضاف سموه: "وكل عام ودولتنا في خير وأمن وأمان وعزة وازدهار".