"فرجان دبي" تعزز حضور المواهب الإماراتية في عيد الاتحاد الـ54

ترسخ مؤسسة فرجان دبي حضور المواهب الإماراتية خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54 عبر برنامج حافل من الأنشطة الثقافية وورش العمل الإبداعية في منطقتي الخوانيج وجميرا من 1 إلى 7 ديسمبر وذلك ضمن رؤيتها الهادفة إلى إبراز الطاقات الوطنية وتنمية مهارات الأجيال الجديدة في أجواء احتفالية تعكس روح الاتحاد وتعيد إحياء التراث الإماراتي.

وتقدم الفعاليات هذا العام 25 ورشة عمل متنوعة تبرز جوانب واسعة من التراث المحلي وتوفر تجارب تفاعلية تجمع بين التعلم والعمل والحضور الفني المباشر بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وربط الجمهور بذاكرة المكان وتاريخ الأجداد.

وفي فعالية الوارفة بالخوانيج تقدم ورش يومية تعكس أصالة الحرف التقليدية إلى جانب عروض غنائية وموسيقية يقدمها عدد من المواهب الإماراتية مع أداء مقطوعات تراثية حية تمنح الزوار تجربة تجمع الفن بالانتماء والهوية كما تحتضن الفعالية منطقة الحرف الشعبية التي تتيح مشاهدة الحرف اليدوية عبر تجارب مباشرة تعيد إحياء مهارات الأجداد وتغرس قيمة العمل الحرفي في نفوس الجيل الجديد.

أما فعالية الدانة في جميرا والتي تقام بين 5 و7 ديسمبر فتقدم مجموعة من الورش والحرف والفنون التشكيلية المستوحاة من التراث البحري وتتضمن المنطقة البحرية المصاحبة للفعالية عروضا حية تجسد تاريخ الغوص على اللؤلؤ وصناعة الشباك والقوارب الخشبية وأدوات الصيد بما يعيد تقديم قصة البحر وأهله بطريقة تربط الماضي بالحاضر.

ويشهد البرنامج تقديم أوبريت تراثي في الفعاليتين حيث يركز أوبريت الوارفة على التراث البري بينما يجسد أوبريت الدانة روح البحر وشجاعة الغواصين في البحث عن اللؤلؤ.

وقالت فاطمة البستكي مديرة الشراكات في فرجان دبي إن الاحتفالات تمثل منصة لتمكين المواهب الإماراتية عبر برامج تجمع الفن والتراث وتفتح أمام الشباب مساحة للتعبير عن هويتهم مؤكدة استمرار المؤسسة في بناء شراكات جديدة تدعم الإبداع الوطني وتضمن نقل التراث الإماراتي للأجيال المقبلة بأسلوب ملهم ومبتكر.