بث مباشر للحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بـ "عيد الاتحاد" في الثاني من ديسمبر من كل عام، وتحل هذا العام الذكرى الـ54 لـ"عيد الاتحاد".

وكان فريق عيد الاتحاد الـ54، قد أعلن احتفالات هذا العام في جميع أنحاء الدولة، تحت شعار "متّحدين"، داعيا كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له إلى المشاركة في الأنشطة والتجارب والفعاليات المجتمعية التي ستقام في الإمارات السبع.

وتهدف احتفالات هذا العام إلى جمع الناس معًا من خلال روح الترابط والانتماء والفخر الوطني المشترك.

وتجدون أدناه رابط البث المباشر للحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54: