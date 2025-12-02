حاكم الشارقة يدشن مشروع ميدان الاستقلال

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، مشروع ميدان الاستقلال وذلك بعد انتهاء الأعمال التي شملت تشييد نصب الاستقلال وتطوير الميدان والمباني المحيطة به، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري لنصب الاستقلال الذي يتوسط الميدان والذي تم تشييده على ارتفاع 34 مترا، ويضم أعلاه نجمة سباعية ترمز إلى الإمارات السبع، ويشكل النصب معلماً حضرياً بارزاً يرمز إلى المكانة التاريخية والوطنية للموقع، وتحمل جهاته الأربعة معلومات تاريخية عن تأسيس دولة الإمارات، حيث يشير اللوح الرئيس إلى أن في صباح يوم الثاني من ديسمبر من عام 1971م، اجتمع حكام الإمارات واتفقوا على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تم استقلال الإمارات عن بريطانيا، فيما يشير اللوح الآخر إلى أن السيطرة البريطانية على الإمارات دامت 151 عاماً، وهي الفترة منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية البريطانية من قبل حكام الإمارات في 8 من يناير عام 1820م.

وكُتب على اللوح الثالث أن في هذا المكان أقيمت محطة الشارقة الجوية المدنية بتاريخ 22/07/1932م، وفي تاريخ 02/12/1971م ألغيت القاعدة العسكرية البريطانية وبقيت محطة الشارقة الجوية، بينما أشار اللوح الأخير إلى إقامة القاعدة العسكرية البريطانية على محطة الشارقة الجوية المدنية، خلافاً للاتفاقية التي وقعت بين الشارقة وبريطانيا.

وتجول سموه في ميدان الاستقلال متعرفاً على آلية تشغيل النافورتين المصاحبتين للنصب، واللتين تقعان جانبي الميدان، مما يمنح المكان بعداً جمالياً وحيوياً، مشاهداً سموه الأعمال الفنية في تنسيق وزراعة المسطحات الخضراء، وإنشاء ممرات للمشاة وإضافة منظومة إنارة حديثة، ما يعزز الجانب الجمالي وعناصر التصميم.

واستمع سموه إلى شرح حول أعمال تطوير المباني المطلة على ميدان الاستقلال، والتي شملت تحسين واجهات 24 مبنى بإضافة الزخارف المعمارية واستبدال الأصباغ، بما يتناسب مع الهوية العمرانية للشارقة، إلى جانب استبدال وتوحيد 95 لوحة إعلانية للمحال التجارية المحيطة بالميدان، لضمان مظهر حضري متناسق ومنظم، وتركيب إنارة حديثة لإبراز العناصر الجمالية للمباني خلال الفترة المسائية.

ويأتي تطوير ميدان الاستقلال بما يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز الصورة الجمالية الحضرية، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات الأهالي والزوار، وتُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الجمالي في الإمارة، كما يعكس حرص الشارقة على تجسيد قيم الوحدة والنهضة والتنمية عبر مشاريع نوعية تسهم في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء.

وشملت أعمال البنية التحتية تنفيذ مشروع متكامل تضمن تجديد الطرق والأرصفة والمواقف المحيطة بالميدان لتحسين الانسيابية المرورية ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المرورية، إضافة إلى استبدال جميع أعمدة الإنارة حول محيط الميدان.

ويأتي تطوير ميدان الاستقلال ضمن المشاريع الحضرية التي تشهدها إمارة الشارقة، وتعكس الاهتمام الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة في الارتقاء بالبنية التحتية للمناطق الحيوية، وتوفير مرافق خدمية وثقافية تحافظ على الطابع الجمالي والتراثي للمدينة، وتخدم الأهالي والزوار.

مسجد الإمام النووي

وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة ليفتتح مسجد الإمام النووي الواقع على ميدان الاستقلال والذي بُني عام 1995م وأُعيد ترميمه على الطراز الفاطمي وافتتاحه تزامناً مع افتتاح الميدان، مزيحاً سموه الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ويأتي هذا الافتتاح تماشياً مع توجيهات سموه الهادفة إلى ترميم المساجد في إمارة الشارقة مما يسهم في الحفاظ على بيوت الله التي تُعد رمزاً من رموز الشارقة.

وأدى سموه والحضور ركعتي تحية المسجد، ليتعرف سموه بعدها على أبرز الأعمال التي أُنجزت لتطوير وتجميل مسجد الإمام النووي بمنطقة المناخ، مستمعاً سموه إلى شرح حول التصاميم المستخدمة والإضافات التي تمت ومنها رفع منسوب المنارتين وجدران المسجد، وإضافة رواق خارجي، إضافة إلى تزويد المسجد بالخدمات والمرافق التي تعزز من دوره الديني والاجتماعي، وتأكيداً على دعم واهتمام الشارقة بصيانة المساجد وتوسعتها وتطويرها لتواكب احتياجات الأهالي والمصلين.

رافق سموه خلال التدشين كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار المسؤولين.