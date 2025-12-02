«مكة وعمر».. أول مواليد أبوظبي في عيد الاتحاد الـ 54

استقبل مستشفى برجيل في أبوظبي في تمام الساعة 12:00 صباحًا مولودين جديدين بالتزامن مع بداية احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، في لحظة حملت رمزية خاصة للعائلات وللمستشفى على حد سواء.

وُلدت الطفلة مكة لوالديها الجزائريين زهير عطار ولمياء مرمت بوزن 3.110 كجم، لتكون المولودة الرابعة للعائلة.

وقد أعرب الوالدان عن سعادتهما بهذه المناسبة، مؤكدين أن ولادتها في هذا اليوم الوطني تمثل نعمة مضاعفة، ومقدمين شكرهما للفريق الطبي على رعايته المستمرة خلال فترة الحمل والولادة.

كما شهد المستشفى في التوقيت نفسه ولادة الطفل عمر لوالديه الباكستانيين حمود الرحمن وعندليب سليم بوزن 3.560 كجم.

وأكدت الأسرة أن ولادة طفلهم في يوم عيد الاتحاد ستظل ذكرى خالدة لهم، فيما قدموا شكرهم للطواقم الطبية على الدعم والرعاية المتميزة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سيلاجا فوبو، رئيسة القسم واستشارية أمراض النساء والولادة في مستشفى برجيل، أن قدوم مولودين في مناسبة وطنية يعكس رمزية البدايات الجديدة، مشيرة إلى أن مثل هذه اللحظات تضيف قيمة خاصة لأجواء الاحتفال داخل المستشفى.

وشهد المستشفى أجواءً احتفالية بهذه المناسبة، حيث تبادل الموظفون التهاني وتم توزيع الحلويات احتفالًا بالمولودين الجديدين، في مشهد جمع بين فرحة العائلات وروح المناسبة الوطنية.