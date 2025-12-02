مكتوم بن محمد في عيد الاتحاد: يبقى اتحاد الإمارات الثروة الأغلى والأهم لكل إماراتي

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن الاحتفال بعيد الاتحاد هو احتفاء بعز الإمارات ومجدها وتألقها ونموها الذي بات يبهر العالم، مؤكدا أن اتحاد الإمارات الثروة الأغلى والأهم لكل إماراتي.

وأكد سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"نحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 لوطننا الحبيب، ونحتفي بعز الإمارات ومجدها وتألقها الذي يزداد كل يوم، ونموها الذي يبهر العالم تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح".

وتابع سموه قائلا: "نسأل الله أن يديم على الإمارات الازدهار والتطور والخير وأن نحافظ على إرث الآباء المؤسسين ونخلص لقيم الاتحاد ومكتسباته، ليبقى اتحاد الإمارات الثروة الأغلى والأهم لكل إماراتي".