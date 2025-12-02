أحمد بن محمد في عيد الاتحاد: نجدد العهد بالسير على خطى زايد وراشد والآباء المؤسسين

هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها العزيز ذكرى عيد الاتحاد، سائلاً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وكل المقيمين على أرضها الطيبة.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز ذكرى عيد الاتحاد، ونسأل الله أن يحفظ دولتنا وشعبنا وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة".

وتابع سموه قائلا: "وفي هذا اليوم، نجدد العهد بالسير على خطى زايد وراشد والآباء المؤسسين، لنواصل مسيرة الريادة الإماراتية ونحقق آمال وطموحات شعبنا وأمتنا".