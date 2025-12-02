حمدان بن محمد في عيد الاتحاد: هذه دولة واحدة علمها واحد ورئيسها واحد وتستحق منَا التضحية

قدَم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى حكّام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين ... نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرت على النجاح والتفرّد ...".

وتابع سموه قائلا: " وفي عيد اتحادنا الـ 54، نبارك لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولحكام الإمارات ولشعبنا العزيز والمقيمين على أرضها هذه المناسبة الوطنية ...".

وأضاف سموه: "ولكل شبابنا وأجيالنا الناشئة نقول إن المستقبل المُشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغيّر ... هذه دولة واحدة علمها واحد، ورئيسها واحد، وهي تستحق منّا جميعاً أن نعطي ونضحّي من أجلها في كل يوم".