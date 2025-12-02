«غوغل» يحتفي بالذكرى الـ54 لعيد الاتحاد في الإمارات

احتفى محرّك البحث العالمي «غوغل» بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يوافق الثاني من ديسمبر كل عام.

وزيّن «غوغل» شعاره بعلم دولة الإمارات في واجهته الرئيسية، في لفتة تعكس تقديره لهذه المناسبة الوطنية.

وعند النقر على الشعار المخصص للمناسبة، يُوجَّه المستخدمون إلى صفحة تعريفية تتناول تاريخ قيام الاتحاد ومسيرة التطور التي شهدتها الدولة منذ تأسيسها، إضافة إلى إبراز رمزية هذا اليوم في وجدان المجتمع الإماراتي.

وتأتي مشاركة «غوغل» ضمن تقليده السنوي في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والثقافية البارزة في مختلف دول العالم.