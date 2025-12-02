محمد بن راشد يهنئ رئيس الدولة وحكَام الإمارات وشعبها والمقيمين بعيد الاتحاد

تقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى حكّام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "أهنئ أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخواني حكام الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد المجيد..".

‏وتابع سموه قائلا: "ذكرى توحد القلوب .. وتوحد المصير .. وتوحيد الطاقات لبناء وطن نفاخر به العالم. حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها .."