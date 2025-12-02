حاكم رأس الخيمة: الثاني من ديسمبر يوم خالد في ذاكرة أبناء الإمارات

أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الثاني من ديسمبر يعتبر يوماً خالداً في ذاكرة أبناء الإمارات.

وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: «يُعد الثاني من ديسمبر يوماً خالداً في ذاكرة أبناء الإمارات، إذ يجسّد روح الاتحاد، ويعبّر عن محطة فخر واعتزاز نقف فيها أمام ما تحقق من إنجازات ونجاحات متواصلة منذ قيام دولتنا التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها».

وأضاف سموه: «في عيد الاتحاد، نستذكر القيم النبيلة التي غرسها فينا القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم، الذين آمنوا بأن الاتحاد هو السبيل إلى القوة والعزة والازدهار، واليوم تمضي دولتنا بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على نهجٍ راسخ من البناء والتقدم، مواصلةً مسيرة التنمية الشاملة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والابتكار والإنسانية».

وقال سموه: «تحلّ علينا الذكرى الـ54 للاتحاد ونحن نقطف ثمار العطاء والنماء.. ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، كانت البداية الصادقة لمسيرةٍ قادها رجالٌ آمنوا بوحدة الهدف والمصير، فكان نتاجها ما نعيشه اليوم من رخاء وتنمية وأمن واستقرار، ومستقبلٍ واعد بإذن الله».

وأكد سموه أن ما حققته دولة الإمارات من نهضةٍ تنموية وحضارية في مختلف المجالات هو ثمرة العمل المشترك ووحدة الصف، وتجسيدٌ صادق لتلاحم القيادة والشعب في سبيل رفعة الوطن وصون منجزاته، حتى غدت الإمارات وطناً للسلام والتسامح والتعايش والإبداع، ومقصداً لكل من ينشد حياةً كريمةً ومستقبلاً مشرقاً.

وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت، برؤيتها الطموحة، أن تنتقل خلال فترة وجيزة إلى مصاف الدول المتقدمة، بفضل سياساتها المتوازنة، واستثمارها الأمثل في الإنسان والتعليم والابتكار والاقتصاد المعرفي، ما مكّنها من تحقيق مراتب عالمية متقدمة في مؤشرات التنافسية والاستدامة وجودة الحياة.

ونوّه سموه بأن تجربة الإمارات في التنمية تعد نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، إذ تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتحافظ على قيمها وثقافتها وهويتها الوطنية.