منصور بن محمد: الاتحاد فتح أبواب المستقبل

توجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات الكريم بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، مؤكداً أن القرار التاريخي بتأسيس دولة الاتحاد لم يكن فقط قراراً حكيماً في بُعده السياسي، بل كان انفتاحاً واعياً على المستقبل، بفكر يوقن بأن الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة التي لا تلين هما السبيل إلى بناء وطن راسخ القواعد تطاول طموحاته عنان السماء، ليواصل أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، كتابة فصول مجيدة في قصة مُلهِمة لقيت اهتمام العالم وتقديره، عنوانها الإصرار على النجاح.

ورفع سموه في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي، وإلى الأسرة الرياضية بكل مؤسساتها ولاعبيها ومدربيها وإدارييها، احتفاء بيوم وطني خلّد مسيرة بناء دولة أعلت على مر تاريخها روح الاتحاد متمسكة بقيم العطاء والإنجاز.

وقال سموه: «عيد الاتحاد فرصة نستحضر فيها عطاء الآباء المؤسسين الذين وضعوا قاعدة صلبة لدولة جعلت من الاستثمار في الإنسان محوراً لنهضتها، وكان القطاع الرياضي منذ البدايات مكوناً أساسياً ضمن هذه المسيرة المباركة، باعتباره ركناً مهماً في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بصحة مستدامة، وركيزة لإعداد جيل قادر على تمثيل وطنه وإعلاء رايته في كبرى المحافل الرياضية».

وأضاف سموه: «تأسيساً على تلك القاعدة، حققت الرياضة الإماراتية، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقدماً غير مسبوق في المجال الرياضي، ببنية تحتية عالمية المستوى ونجاح لافت في تأسيس منظومة رياضية متطورة تجسد روح الإمارات وتعكس قيمها في المثابرة والريادة والطموح».

وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتأكيد أن اللجنة الوطنية الأولمبية تواصل العمل مع مختلف مكونات المنظومة الرياضية على مستوى الدولة، من أجل تعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية من الطراز الرفيع، عبر تمكين الرياضيين، ورعاية المواهب الواعدة، وبناء شراكات نوعية تعزز حضور الدولة على الساحة الرياضية الدولية، توازياً مع مواصلة العمل على بناء بيئة رياضية تُحفز الإنجاز، وتدعم شباب الوطن، من أجل المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الابتكار والتخطيط والاستدامة الرياضية.