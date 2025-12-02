محمد بن راشد: الاتحاد قَدَرُ هذه الأرض

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج حاضرة في الذاكرة الإماراتية.. تشهد على صدق النوايا ورسوخ العزيمة بأن الاتحاد هو قَدَرُ هذه الأرض».

وأضاف سموه، في تدوينة مرفقة بفيديو، نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس: «هناك، تجددت لقاءات الأُخوّة بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة.. زايد وراشد وإخوانهما المؤسسون جمعهم طموح واحد وحلم واحد، وانبثقت من تلك الرؤية المشتركة مسيرة انطلقت من رمال الصحراء لتعانق بطموحاتها رحابة الفضاء.. والقادم أفضل لشعبنا ودولتنا بإذن الله».