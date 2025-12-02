رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال مراسم الاستقبال التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي - بالسفراء الجدد، مؤكداً نهج دولة الإمارات الراسخ في بناء جسور التعاون التي تُسهم في تحقيق النماء والازدهار للجميع، وتدعم السلام والاستقرار، وتُعزّز التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات في العالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للسفراء التوفيق في مهامهم لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم، والإسهام في دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، مؤكداً أنهم سيجدون كل دعم ومساندة في الإمارات، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

وقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سفير جمهورية ليبيريا، محمد مومولو دوكولي، وسفير جمهورية غانا، حامد راشد توندي علي، وسفير جمهورية الأوروغواي الشرقية، سيزار رودريغيز زافالا، وسفير جمهورية اليونان، ستيليانوس ن. غافريل، وسفير جمهورية تركمانستان، بيرام بيراموف، وسفيرة دولة فلسطين، عبير عطية محمد الرمحي، وسفير جمهورية الهند، الدكتور ديباك ميتال، وسفير جمهورية إندونيسيا، يودا نوغراها، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية، شفقت علي خان، وسفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور جمال بكر عبدالله، وسفير دوقية لوكسمبورغ الكبرى غير المقيم لدى الدولة، سام شراينر، وسفيرة مملكة ليسوتو غير المقيمة لدى الدولة، مانثابيسينج أرسيليا فوهليلى، وسفير جمهورية بنين غير المقيم لدى الدولة، البروفيسور باديرو دين اغيمون، وسفيرة إمارة موناكو غير المقيمة لدى الدولة، إيفلين جينتا، وسفير جمهورية زامبيا، نكمبو مووكا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المراسم، تحيات قادة دولهم وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً مزيداً من التقدّم والنماء.

حضر المراسم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.