عبدالله بن زايد يُعلن إطلاق مبادرة «ننشد متّحدين»

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إطلاق مبادرة وطنية تحت مسمى «ننشد متّحدين»، وهي موجهة لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للمشاركة في أداء السلام الوطني الإماراتي، في الثاني من ديسمبر، الساعة 11:00 صباحاً.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، من خلال صفحته الرسمية على منصة إكس، قائلاً: «في 2 ديسمبر، 11 صباحاً.. ننشد السلام الوطني متّحدين ?? #ننشد_متحدين #عيد_الاتحاد».

ويدعو سموه عبر هذه اللفتة الوطنية الجميع في الإمارات السبع إلى المشاركة في هذه اللحظة المشتركة، التي تعكس روح الاتحاد والانتماء ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد، لتصل أصداء هذه اللحظة إلى جميع المنازل والشوارع والمدن في مختلف إمارات الدولة.

ومن أجل الاحتفاء بالتنوّع الغني، الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت كتابة السلام الوطني الإماراتي بحروف لغتين مختلفتين، ليتمكن من أدائه جميع من في الدولة، وهما اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتعكس هذه الدعوة إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأن القوة تكمن في التنوّع، وأننا عندما نتّحد معاً، فإننا نشكل مستقبلاً مشتركاً مليئاً بالفخر والانتماء والإمكانات.

• المشاركة تعكس روح الاتحاد، لتصل أصداؤها إلى جميع المنازل والشوارع والمدن في مختلف إمارات الدولة.