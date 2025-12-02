«أبوظبي للخلايا الجذعية» يطور علاجاً مناعياً لمرض التصلّب المتعدّد

ابتكر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إنجازاً طبياً نوعياً، تَمثّل في تطوير علاج مناعي متقدم لمرض التصلّب المتعدّد في الشرق الأوسط، مستنداً إلى منصة «ثيروكس» للعلاج بتقنية الفوتوفيريسيس، الذي حظي باعتماد دائرة الصحة - أبوظبي، ليشكّل خطوة رائدة تُرسّخ مكانة الدولة في الابتكار الطبي.

وللمرة الأولى عالمياً، اكتملت بنجاح أولى التجارب السريرية التي تُطبّق تقنية العلاج «بالتحسس الضوئي خارج الجسم (ECP)» على مرضى التصلّب المتعدّد، فاتحة الباب أمام خيار علاجي مبتكر لهذا المرض العصبي المعقد الذي يهاجم فيه الجهاز المناعي الجهاز العصبي مسبباً صعوبات في الحركة والتوازن والنطق، الأمر الذي يجعل العلاج بتقنية ECP بارقة أمل جديدة، خصوصاً للمرضى الذين لم تعد العلاجات التقليدية تحقق لهم الاستجابة المطلوبة.

ويُستخدم العلاج «بالتحسس الضوئي خارج الجسم» تقليدياً في معالجة داء الطعم حيال المضيف وسرطان الخلايا التائية بالجلد، غير أن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وسّع نطاق استخدامه ليشمل الاضطرابات المناعية العصبية، معتمداً على تقنية تقوم على سحب خلايا الدم البيضاء من المريض وتنشيطها ضوئياً خارج الجسم ثم إعادتها إليه بهدف إعادة التوازن للجهاز المناعي، وهو ما قد يسهم في إبطاء تقدم المرض والتقليل من حدة أعراضه.