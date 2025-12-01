اكتشف دبي من البحر.. «طرق دبي» تُطلق رحلات بحرية خاصة للجمهور

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجمهور إلى استكشاف معالم الإمارة من زاوية جديدة خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الاستمتاع برحلات مائية مميزة توفرها وسائل النقل البحري التابعة لها، والتي تمنح السكان والزوار دبي تجربة فريدة تجمع بين جمال البحر وروعة أفق المدينة.

وأتاحت الهيئة خلال العطلة رحلات بحرية متنوعة على متن فيري دبي، والعبرة، والتاكسي المائي، ليتمكن الجمهور من خوض جولات بحرية تبرز تفاصيل الواجهة البحرية للإمارة، ومعالمها العمرانية الشهيرة، وأجوائها الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة الوطنية.

وأكدت الهيئة عبر منصتها الرقمية، أن الرحلات البحرية تشكل واحدة من أفضل الطرق لاكتشاف دبي خلال العطلة، لما توفره من تجربة هادئة وآمنة ومختلفة عن أساليب التنقل التقليدية.

ودعت "طرق دبي" الجمهور للاطلاع على ساعات عمل النقل البحري خلال عطلة عيد الاتحاد عبر الرابط التالي : https://ln.run/qcitc متمنية للجميع رحلات آمنة وتنقلات سلسة خلال الاحتفالات الوطنية.