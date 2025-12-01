خالد بن محمد بن زايد وسيف بن زايد يشهدان العرس الجماعي لقبيلة الهواشم

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، العرس الجماعي الذي نظَّمته قبيلة الهواشم في مجلس الهواشم في أبوظبي.

وتخلّل الحفل فقرات تراثية وشعبية عكست الموروث الثقافي الإماراتي، وأضفت أجواء من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأعرب سموّهما عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنِّيَين لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر الحفل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأهالي العرسان والمدعوين.