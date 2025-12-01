أحمد بن سعيد: الآباء المؤسسون وحّدوا القلوب وصنعوا قصة نجاح تتجدد مع كل إنجاز

قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،في تصريح لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الــ 54 :"منذ 54 عاماً انطلقت قصة اتحاد أرسى الآباء المؤسسون دعائمه، فوحّدوا القلوب وصنعوا قصة نجاح تتجدد مع كل إنجاز. اليوم تجمعنا رؤية موحّدة وطموح لا يعرف المستحيل لنعمل ونُخلص ونواصل مسيرة البناء والتطوير متحدين قيادةً وشعباً بروح واحدة من أجل الوطن وآبائنا وأبنائنا".