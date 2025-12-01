منصور بن محمد: القرار التاريخي بتأسيس دولة الاتحاد كان انفتاحاً واعياً على المستقبل

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية،في تصريح لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54: "القرار التاريخي بتأسيس دولة الاتحاد لم يكن فقط قراراً حكيماً في بعده السياسي، بل كان انفتاحاً واعياً على المستقبل، بفكر يوقن بأن الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة التي لا تلين هما السبيل إلى بناء وطن راسخ القواعد تطاول طموحاته عنان السماء، ليواصل أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، كتابة فصولٍ مجيدة في قصة مُلهِمة".