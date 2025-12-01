حمدان بن محمد: قصة نجاح الإمارات استهلت فصولها بأسس متينة أرساها الآباء المؤسسون

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تصريح لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54: "قصة النجاح الملهمة التي سطرتها دولة الإمارات منذ قيامها في العام 1971، لم تكن لتتحقق لولا الأسس المتينة التي استهلت به هذه القصة فصولها، وشكّلت القاعدة التي ارتكز عليها بنيان الاتحاد، لتوثّق القيم الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أهل الإمارات، وترسم الطموح الكبير الذي لا يلبث أن يرتفع سقفه يوماً بعد يوم، برؤية قيادة لا ترتضي بديلاً للمركز الأول وبسواعد شعب اختار أن يحذف من قاموسه كلمة "المستحيل".