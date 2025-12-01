طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:12 والمد الثاني عند الساعة 23:18 و الجزرالأول عند الساعة 17:11والجزر الثاني عند الساعة 04:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16 والمد الثاني عند الساعة 06:47 و الجزر الأول عند الساعة 13:18 والجزرالثاني عند الساعة 01:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 80 30

دبي 29 21 80 30

الشارقة 28 17 80 25

عجمان 27 21 75 25

أم القيوين 28 16 75 30

رأس الخيمة 27 15 75 25

الفجيرة 27 20 70 30

العـين 28 17 70 30

ليوا 29 15 85 25

الرويس 28 17 80 35

السلع 26 16 80 30

دلـمـا 27 22 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 45

أبو موسى 27 22 80 40