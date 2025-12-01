منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لقبيلة الهواشم

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم، العرس الجماعي الذي نظمته قبيلة الهواشم في مجلس الهواشم بأبوظبي.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية عكست الموروث الثقافي الإماراتي، وأضفت أجواء من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية.

حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء المنطقة وأهالي العرسان، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية.