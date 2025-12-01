محمد بن راشد حول مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج : الاتحاد هو قَدَرُ هذه الأرض

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج شاهدة على صدق النوايا ورسوخ العزيمة بأن الاتحاد هو قَدَرُ هذه الأرض.

وقال سموه: "مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج … حاضرةٌ في الذاكرة الإماراتية، تشهد على صدق النوايا ورسوخ العزيمة بأن الاتحاد هو قَدَرُ هذه الأرض..".

وتابع سموه :" هناك، تجددت لقاءات الأُخوّة بين المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة ... "

وأضاف سموه : "زايد وراشد وإخوانهم المؤسسون جمعهم طموح واحد وحلم واحد، وانبثقت من تلك الرؤية المشتركة مسيرة انطلقت من رمال الصحراء لتعانق بطموحاتها رحابة الفضاء ... والقادم أفضل لشعبنا ودولتنا بإذن الله".