مواقف عجمان مجاناً بدءاً من اليوم.. وإغلاق مراكز سعادة المتعاملين

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان عن إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54، وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 وحتى غدا الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على أن تُستأنف عملية احتساب الرسوم اعتباراً من يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم إغلاق مراكز سعادة المتعاملين خلال الفترة نفسها، بما يشمل المركز الرئيس، ومركز المنامة، ومركز صفوت، وإدارة التنظيم الإيجاري، على أن تستأنف هذه المراكز أعمالها يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025.

وأكدت أن هذه الترتيبات تأتي ضمن مشاركتها احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وحرصها على توفير أجواء مريحة للسكّان والزوار خلال الإجازة الوطنية، متمنيةً للجميع أوقاتاً عامرة بالفرح والعز والازدهار.