رئيس الدولة يوجه بإطلاق أسماء إمارات الدولة على سبعة مساجد في أبوظبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإطلاق اسم إمارات الدولة على سبعة مساجد في أبوظبي، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، التي تعبر عن اهتمام سموه بترسيخ قيم الاتحاد ومعانيه السامية في نفوس الأجيال ليواصلوا مسيرة العطاء والتنمية لهذه الدولة المباركة.

وقال الدرعي إنه بناء على توجيهات سموه سيُطلق اسم إمارات الدولة على سبعة مساجد في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، تتسع لنحو 6000 مصل أنشئت بالتنسيق والتعاون بين ديوان الرئاسة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، على مساحة تقارب الـ 12000 ألف متر مربع، على أن تكون متاحة كلها لاستقبال المصلين في يناير العام القادم، مشيراً إلى أنه روعي في بنائها وتصميمها الطراز المعماري الحديث الذي يجمع بين الفنون الإسلامية والتراث والتصميم العصري المبتكر.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للهيئة ومبادراتها، وحرصه على عمارة بيوت الله من جهة، ومواكبة التطور العمراني وتمكين المصلين من أداء صلواتهم بطمأنينة وترسيخ رسالة المسجد المجتمعية من جهة أخرى.