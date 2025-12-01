حمد الشرقي: تضحيات شهداء الإمارات نبراسٌ يضيء درب الأجيال القادمة

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن تضحيات شهداء الإمارات ليست ذكرى عابرة في الوجدان، بل نبراسٌ يضيء درب الأجيال القادمة، ويعلمهم أن حب الوطن ليس شعاراً يُقال، بل عهدٌ يُوفَى، ومسؤوليةٌ تُحمَل.

وقال سموّه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «نقف اليوم وقفة يملؤها الفخر والإباء في يوم الشهيد، يوم العزة والخلود، وقفة إجلال أمام تضحيات خالدة سطّرها أبناء الإمارات بدمائهم الزكية، دفاعاً عن الوطن وكرامته، وإيماناً بعدالة رسالته، وإنسانيّة مواقفه».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم لا نستذكر مجرد أسماء مضت، بل نستحضرُ قيماً ساميةً تجسّدت فيهم.. الإقدام، والولاء، والوفاء للوطن وقيادته، لقد مضوا وهم يدركون أن الأوطان لا تُبنى بالكلمات، بل بالثبات على المبدأ، والإخلاص في الميدان، كانوا رجالاً ومواقف مشرفة لوطن يزهو اليوم بتضحياتهم العظيمة».

وأردف سموّه: «لقد أراد الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعاً، أن تكون الإمارات واحة أمنٍ وسلامٍ وعدلٍ وإنسانية، فجاء أبناؤها المخلصون ليؤكدوا أن السلام لا يُصان إلا بقلوبٍ لا تعرف الوهن، وعزائم لا تعرف الانكسار».

وختم سموّه بالقول: «وفي هذا اليوم الأغر، نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى، فهي التي روت جذور هذا الوطن الطيب، لتثمر أمناً واستقراراً ورخاء. وسنبقى، قيادةً وشعباً، أوفياء لهم، ماضين على دربهم، حماةً لهذه الأرض المباركة، وسياجاً لعزّها ومجدها، رحم الله شهداءنا الأبرار، وجعل مثواهم الفردوس الأعلى، وأدام على وطننا الغالي الإمارات راية العزّ مرفوعة، تحت قيادةٍ حكيمةٍ جعلت من الوفاء للإنسان والولاء للوطن نهجاً لا يزول».