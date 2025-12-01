حمدان بن محمد: ذكرى الشهداء العطرة خالدة في سجلّ الوطن

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ذكرى الشهداء العطرة ستبقى خالدةً في سجلّ الوطن.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الشهيد»: «في (يوم الشهيد).. نستذكر تضحيات رجالٍ برّوا بقسمهم، وبذلوا الغالي والنفيس لتظل رايتنا واحدةً موحَّدة تحت قيادةٍ شيمتها الوفاء والكرم. ستبقى ذكراكم العطرة خالدةً في سجلّ الوطن.. فأنتم رموز التضحية والولاء والعطاء».