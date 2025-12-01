رئيس الدولة: أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزّها الهدف الأسمى للجميع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزها الهدف الأسمى للجميع».

وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»: «في (يوم الشهيد) نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الإمارات وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونعبّر عن تقديرنا لتضحيات ذويهم واعتزازنا برعايتهم».

وأضاف سموه: «ذكرى يوم الشهيد تأتي كل عام لتعيد تأكيد أن الوطن الغالي يستحق منا البذل والعطاء بلا حدود، وأن تلبية ندائه في كل الميادين واجب مقدس، وأن أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزها الهدف الأسمى للجميع».