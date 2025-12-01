محمد بن راشد: رحم الله شهداءنا الأبرار.. لهم المجد وللوطن العزة والكرامة والفخر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في «يوم الشهيد»، نقف إجلالاً لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، ونستحضر شجاعة أبناء الوطن الذين أوفوا بالعهد وقدموا أرواحهم فداءً لعزته وكرامته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»: «في (يوم الشهيد).. نقف إجلالاً لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.. نستحضر مواقفهم الخالدة.. نستمد من شجاعتهم قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات.. رحم الله شهداءنا الأبرار.. لهم المجد، وللوطن العزة، والكرامة، والفخر».