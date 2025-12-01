مكتوم بن محمد: تضحيات الشهداء رمز للمجد في ذاكرة الوطن

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن تضحيات الشهداء ستظل رمزاً للمجد والشهامة في ذاكرة الوطن.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الشهيد»: «في (يوم الشهيد)، نستذكر أسماء خالدة سطّرت بالتضحيات والإقدام معنى الوطن، وستظل تضحياتهم رمزاً للمجد والشهامة في ذاكرة الوطن».