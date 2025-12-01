خالد بن محمد: بطولات شهداء الإمارات مصدر إلهام للأجيال

أكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «يوم الشهيد» يمثّل محطة وطنية خالدة، يستحضر فيها أبناء الإمارات قيم العزة والفخر والوفاء لمن قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وثوابته الراسخة.

وقال سموّه، بهذه المناسبة: «إن بطولات شهداء الإمارات ستظل مصدر إلهام للأجيال، بما تجسّده من شجاعة وإخلاص ومسؤولية وطنية في أسمى معانيها، لتعكس بذلك أصالة المجتمع الإماراتي وصلابته واستعداده الدائم لخدمة الوطن ورفع رايته».