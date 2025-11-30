الشارقة تعفي مستخدمي المواقف العامة من الرسوم باستثناء نوعين محددين

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر، خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت البلدية أن القرار يشمل جميع المواقف العامة في المدينة، باستثناء ساحات المواقف الذكية والمواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحة الإرشادية ذات اللون الأزرق.

وأكدت البلدية أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشاركة الإمارة في احتفالات عيد الاتحاد وتيسير حركة الزوار والجمهور خلال المناسبة الوطنية.