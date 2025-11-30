طقس الغد في الإمارات صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزريصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31، والمد الثاني عند الساعة 21:45، والجزرالأول عند الساعة 16:00، والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:20، والمد الثاني عند الساعة 05:59، والجزر الأول عند الساعة 37 :12 الجزرالثاني عند الساعة 00:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 85 50

دبي 30 21 80 20

الشارقة 29 16 85 30

عجمان 29 22 85 45

أم القيوين 29 16 85 35

رأس الخيمة 29 14 75 20

الفجيرة 28 19 40 30

العـين 28 16 70 30

ليوا 30 17 90 25

الرويس 28 17 90 40

السلع 26 17 90 55

دلـمـا 26 22 90 60

طنب الكبرى / الصغرى 26 22 85 55

أبو موسى 26 22 85 55