أحمد بن محمد: تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى نبراساً ينير درب الأجيال

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية، تتجسّد فيها أسمى معاني الوفاء والعرفان لتضحيات أبناء الوطن الذين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن كرامته وصوناً لسيادته، ليضيفوا صفحات خالدة عنوانها الكرامة والإباء في سجل تاريخ الإمارات.

وقال سموه إن «يوم الشهيد هو مناسبة تعبّر فيها الإمارات، قيادةً وشعباً، عن الوفاء لأبطال قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وارتقوا بتضحياتهم إلى قمم مجيدة أظهروا معها أروع نماذج الشجاعة والإقدام، وجسّدوا معاني العزة والشهامة والانتماء الحقيقي لأرض زايد الخير والعطاء».

وأضاف سموه: «سيظل الوطن وفياً لذكرى أبطال شيّدوا بتضحياتهم حصناً منيعاً يصون عزّته ويحمي كرامته. وفي هذا اليوم، نُجدّد عهد الولاء للوطن وقيادته، ونؤكد أن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى نبراساً ينير درب الأجيال، ومصدر إلهام يدفعنا إلى مزيد من البذل والعطاء لتظل راية الإمارات خفّاقة في سماء المجد والعز».

وأشار إلى أن ما قدّمه أبناء القوات المسلحة الباسلة من بطولات هو أصدق تعبير عن القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، وتأسس عليها صرح الاتحاد، وفي مقدمتها الإخلاص والوفاء والالتزام بالواجب الوطني.

ونوّه سموه بدور القوات المسلحة في ترجمة نهج الإمارات الداعي للسلام، قائلاً: «أبطال قواتنا المسلحة هم أهل الشرف والشجاعة والإقدام».