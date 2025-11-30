حمدان بن محمد: تضحيات الشهداء ستبقى موطن فخر لشعب الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن يوم الشهيد، مناسبة رفيعة المنزلة تقف فيها الإمارات، وقفة إجلال أمام تضحيات رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «ستبقى الذكرى العطرة لشهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات وبطولات مجيدة في ساحات الشرف والكرامة موطن فخر واعتزاز لكل شعب الإمارات».

وأضاف سموه: «قدّم شهداء الوطن أروع ملاحم البطولة وسطرّوا لها فصولاً خالدة في سجل البطولة والفداء».

وأكد أن المبادئ والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون تمثل أساس النهج الرشيد الذي تواصل به الإمارات مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات.

ووجّه تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة الباسلة ولجميع ضباطها وأفرادها ومنتسبيها، مؤكداً أن الإمارات ستبقى «قويةً بعزيمة رجالها، شامخةً بقوة عقيدتهم».

كما وجّه سموه تحية إجلال وتقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، لما قدّموه من أروع نماذج الصبر والثبات في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقةً.